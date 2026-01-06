BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
06.01.2026 17:57:38
BMW-Aktie gibt dennoch ab: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz
Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen großen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der größte Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.
Im XETRA-Handel am Dienstag ging es für die BMW-Aktie schlussendlich um 0,62 Prozent runter auf 93,04 Euro, nachdem sie anfängliche Gewinne wieder abgeben musste.
/jha/
WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)
