BMW Vz. Aktie

BMW Vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rekordzahlen 06.01.2026 17:57:38

BMW-Aktie gibt dennoch ab: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz

BMW-Aktie gibt dennoch ab: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz

Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht.

Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen großen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der größte Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.

Im XETRA-Handel am Dienstag ging es für die BMW-Aktie schlussendlich um 0,62 Prozent runter auf 93,04 Euro, nachdem sie anfängliche Gewinne wieder abgeben musste.

/jha/

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BMW-Aktie in Grün: Werksleiter in Steyr und Mexiko tauschen Positionen
BMW-Aktie zieht an: Autobauer bekommt einen neuen Chef
BMW-Aktie niedriger: Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien voraus

Bildquelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com,Teerapun / Shutterstock.com,BMW,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu BMW Vz.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 93,80 0,34% BMW AG
BMW Vz. 93,15 0,27% BMW Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen