BMW-Aktie gibt nach: BMW erzielt Gewinnsprung und bestätigt Ausblick

Im Vergleich mit dem sehr schwachen Vorjahreszeitraum legten die Münchner bei Umsatz und Gewinn deutlich zu. Der seit Mitte August amtierende neue Konzernchef Oliver Zipse konnte in seiner ersten Zwischenbilanz am Mittwoch damit spürbar bessere Zahlen vorlegen als zuletzt sein Vorgänger Harald Krüger.

Im dritten Quartal steigerte BMW seinen Gewinn vor Zinsen und Steuern im Vergleich mit dem schwachen Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 2,29 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in München mitteilte. Das war ein deutlich stärkerer Anstieg als von Analysten erwartet. Die viel beachtete operative Marge im Kerngeschäft Automobilbau stieg um 2,2 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent. Dabei stiegen die Forschungs- und Entwicklungskosten um 14 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Schon seit Längerem steckt BMW mehr Geld unter anderem in Elektroantriebe und neue Modelle.

Im Vorjahr hatte die Einführung des Abgas- und Verbrauchstests WLTP dem Autokonzern in Europa die Preise verhagelt, obwohl er selbst mit der Typgenehmigung nach neuen Regeln kaum Probleme hatte. Zudem schlugen hohe Gewährleistungsrückstellungen zu Buche und der Zollstreit zwischen den USA und China sorgte für Probleme und höhere Kosten.

Zudem profitierte BMW diesmal von dem gestiegenen Anteil an teuren SUVs. BMW setzt verstärkt auf die umstrittenen Stadtgeländewagen, hat einige Modelle erneuert und weitere ganz neu auf den Markt gebracht. Außerdem baut der Konzern die wuchtigen Autos nicht mehr nur in seinem größten Werk in den USA, sondern auch in China und Südamerika, und kann damit die hohe Nachfrage nach den Fahrzeugen besser bedienen.

Weltweit verkaufte BMW mit 525 000 Autos im dritten Quartal 3,7 Prozent mehr von der eigenen Stammmarke. Inklusive der Kleinwagenmarke Mini und dem Luxushersteller Rolls-Royce belief sich der Zuwachs auf 3,6 Prozent.

Der Konzernumsatz stieg in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um knapp 8 Prozent auf 26,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich legte der Gewinn um 11,5 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zu. Dieser wuchs nicht so stark wie das operative Ergebnis, auch weil höhere Steuern anfielen.

Mit der gegenwärtigen Situation wollte sich das Management des Konzerns aber nicht zufrieden geben. Die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigten Wirkung, sagte Finanzchef Nicolas Peter. "Wir liegen im Wettbewerbsvergleich und vor dem Hintergrund der herausfordernden Rahmenbedingungen auf einem guten Niveau. Unser Anspruch ist jedoch ein anderer."

Dieser liegt für die operative Marge in der Autosparte grundsätzlich weiterhin bei 8 bis 10 Prozent. Wegen der milliardenschweren Rückstellung für eine mögliche Kartellstrafe aus dem Frühjahr und der Branchenschwäche sind derzeit nur 4,5 bis 6,5 Prozent für dieses Jahr angepeilt. Auch daran muss der Konzern aber noch arbeiten, denn nach neun Monaten liegt die Marge in der Autosparte nur bei 4,1 Prozent.

Zipse sagte, der Konzern sei zwar auf Kurs, die Ziele fürs Gesamtjahr zu erreichen. "Aber unser Blick geht weiter in die Zukunft: Für uns ist der weitreichende technologische Wandel eine große Chance", sagte er laut Mitteilung.

Dabei will der Manager auch der Kritik von gesellschaftlichen Gruppen an der Autoindustrie entgegenwirken. "Wir bringen die technologischen Lösungen auf die Straße, damit das Automobil auch künftig im Einklang mit den Erwartungen und Anforderungen der Gesellschaft steht", sagte er. Zipse ist bei den Münchnern auch deswegen zum Chef auserkoren worden, weil ihm am ehesten zugetraut wird, den BMW-Kurs in der Debatte um Elektromobilität, Luftverschmutzung und Mobilität der Zukunft auch nach außen selbstbewusster zu vertreten./men/stw/jha/

Das macht die BMW-Aktie

Trotz guter Zahlen zum dritten Quartal hat die Aktie von BMW am Mittwoch nachgegeben. Europaweit stand die Branche zur Wochenmitte unter Druck, nachdem sie in den vergangenen Wochen dank der Aussicht auf eine deutliche Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit stark zugelegt hatte. Mit minus 0,36 Prozent auf 72,54 Euro hielten sich die Verluste allerdings in Grenzen.

Immerhin haben die BMW-Papiere seit ihrem Jahrestief bei rund 58 Euro im August wieder kräftig zugelegt, und zwar um rund ein Viertel. Im bisherigen Jahresverlauf allerdings sieht es etwas anders aus: Da hat die Aktie gerade einmal um etwas mehr als 2 Prozent gewonnen, der DAX indes um etwa ein Viertel.

Analyst Max Warburton von Bernstein Research bezeichnete das dritte Quartal des Autokonzerns zwar als solide und auch im ewigen Kampf mit ihrem Stuttgarter Wettbewerber Daimler hätten die Münchner die Nase vorn. Doch scheine der frühere Mut mit Blick auf Zukunftsentwicklungen in den letzten Jahren ein wenig geschwunden - gerade mit Blick auf E-Autos. Die Aufgabe des neuen Vorstandsvorsitzenden sei es nun, dies zu ändern.

Vorsichtig blieb auch Frank Schwope von der NordLB. "Infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts der hohen Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und autonomes Fahren werden die Zeiten im Automobil-Sektor unruhig bleiben", schrieb der Analyst. Immerhin habe BMW aber einige Effizienzsteigerungen umgesetzt und könnte in den kommenden Quartalen noch nachlegen.

DJG/kla/smh

MÜNCHEN / FRANKFURT / LONDON (dpa-AFX)