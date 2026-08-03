BMW-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal von 84 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartung an das operative Ergebnis (Ebit) im Automobilgeschäft etwas. Er begründete dies mit höheren Annahmen, was die Rückstellungen für Abfindungen betreffe. Der Fokus von Anlegern bleibe bei BMW wohl auf der Profitabilität in China und Restrukturierungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BMW-Aktie konnte um 16:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 60,98 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 34,47 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 449 155 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 30,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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