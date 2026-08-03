BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienempfehlung 03.08.2026 16:19:47

BMW-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

BMW-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der BMW-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum zweiten Quartal von 84 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christian Frenes senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartung an das operative Ergebnis (Ebit) im Automobilgeschäft etwas. Er begründete dies mit höheren Annahmen, was die Rückstellungen für Abfindungen betreffe. Der Fokus von Anlegern bleibe bei BMW wohl auf der Profitabilität in China und Restrukturierungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BMW-Aktie konnte um 16:03 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 60,98 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 34,47 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 449 155 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 30,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: iStockphoto

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten