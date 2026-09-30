BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Selbstzünder 30.09.2026 07:14:00

BMW-Aktie im Fokus: 3er künftig ohne Diesel

BMW-Aktie im Fokus: 3er künftig ohne Diesel

BMW streicht beim neuen 3er den Diesel und setzt stattdessen auf Benziner sowie Hybrid- und Plug-in-Hybridantriebe.

BMW nimmt beim wichtigen 3er den Diesel aus dem Programm. Beim neuen Modell, das in Kürze vorgestellt wird, fällt der Selbstzünder aus dem Programm, wie der Konzern bestätigt. Davor hatte die "Automobilwoche" darüber berichtet.

In der achten Generation des 3ers, den BMW selbst als "Herz der Marke" bezeichnet, wird es dann neben dem bereits vorgestellten vollelektrischen i3 noch einen Benziner, sowie Hybrid- und Plug-in-Hybride mit Benzinmotor geben. Es handle sich um eine bewusste Entscheidung. Angesichts der Marktentwicklung haben man sich entschieden, sich auf den Benziner zu fokussieren, heißt es von den Münchnern. Man konzentriere sich auf die Antriebe mit den weltweit höchsten Nachfragen. Dieselantriebe sind allgemein in vielen wichtigen Märkten eher auf dem Rückzug.

Spritpreis ist nicht schuld

Mit den aktuell hohen Spritpreisen, insbesondere für Diesel, hat die Entscheidung nichts zu tun. Sie sei schon länger gefallen, heißt es von BMW. Die Entwicklung von Autos hat grundsätzlich deutlich längere Zyklen als die aktuelle Phase der hohen Spritpreise.

Eine grundsätzliche Entscheidung gegen den Diesel gebe es nicht, heißt es zudem von BMW. Der X5 beispielsweise komme mit dieser Antriebsvariante. Zu weiteren anstehenden Modellen machte BMW noch keine Aussagen darüber, welche Motoren angeboten werden sollen.

Brot-und-Butter-Auto

Der 3er gilt als Brot-und-Butter-Auto für BMW. Die volumenstarke Reihe existiert seit mehr als 50 Jahren, seither wurden rund 18 Millionen Fahrzeuge des Modells gebaut.

In Deutschland soll seine achte Generation in München und Dingolfing vom Band laufen. In die Weiterentwicklung dieser Werke hat BMW rund eine Milliarde investiert. In München wird die elektrische Variante gebaut, in Dingolfing Verbrenner und Plug-in-Hybrid. Die Batterien kommen aus dem neuen Werk in Irlbach-Straßkirchen. Weitere Produktionsstandorte werden San Luis Potosi in Mexiko und Tiexi in China.

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BMW-Aktie profitiert nur zeitweise von Berenberg-Votum – Stellantis unter Druck

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
29.09.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 BMW Neutral UBS AG
24.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.26 BMW Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 54,84 -0,11% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker erwartet -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen