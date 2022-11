BMW-Aktie im Plus: BMW-Finanzchef verlangt mehr Ladesäulen für E-Autos

Wenn der Ausbau "so langsam weitergeht wie bisher", sei das Ziel von einer Million Ladesäulen bis 2030 nicht realistisch, sagte der BMW -Finanzvorstand dem "Münchner Merkur" (Freitag). "Hier muss etwas passieren - in Deutschland, aber auch in Südeuropa, wo die Ausbaugeschwindigkeit sogar noch langsamer ist", sagte er. "Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genug Ladesäulen."

Für BMW-Aktien geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,67 Prozent auf 77,78 Euro hoch.

