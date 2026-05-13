BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Chefposten
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13.05.2026 18:50:00
BMW-Aktie im Plus: Nedeljkovic übernimmt Vorsitz
Zipse bedankte sich am Ende einer herausfordernden, von vielen globalen Krisen geprägten Amtszeit auf der Hauptversammlung des Konzerns. Aufsichtsratschef Nicolas Peter lobte: "Oliver Zipse hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in volatilen Zeiten strategisch auf Kurs gehalten."
Und Zipse bekam sogar Grüße vom Premium-Rivalen aus Stuttgart: Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Chef Ola Källenius schrieb auf Instagram an den scheidenden Kollegen, er habe all die Jahre den fairen Wettbewerb und den guten Austausch mit Zipse und dessen Team sehr geschätzt - und wünschte: "Alles Gute für Deine Zukunft. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft."
Und noch eine weitere Personalie wurde vor dem Amtsantritt bekannt: Michael Nikolaides wird BMW-Strategiechef, wie ein BMW-Sprecher bestätigte. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Nikolaides war demnach in den vergangenen vier Jahren für das Produktionsnetzwerk und die Logistik bei BMW verantwortlich.
Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,85 Prozent höher bei 80,70 Euro.
/ruc/DP/men
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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