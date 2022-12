BMW-Aktie in Grün: Batteriezell-Zentrum in Parsdorf geht in Betrieb

Die ersten Anlagen seien aufgebaut, derzeit würden die Anlagen für die Elektrodenproduktion installiert und eingefahren, teilte der Autobauer am Dienstag mit. Mit den Kompetenzzentren in München und Parsdorf will BMW sein Wissen über Technik und Produktion von Batteriezellen für E-Autos so vertiefen, dass es seinen Zulieferern auf Augenhöhe Vorgaben machen kann.

Der Autobauer will Batteriezellen dort einkaufen, wo auch die Produktion stattfindet. Im Gegensatz zu anderen Autoherstellern plant BMW keine eigene Serienproduktion von Zellen, weil sich die Technik schnell weiterentwickele und die hohen Investitionen für einen kleinen Autobauer eine Innovationsbremse wären.

Das Zentrum in Parsdorf soll Zellmuster für die nächste, leistungsfähigere Batteriegeneration herstellen, die ab 2025 in den Automodellen der "Neuen Klasse" von BMW eingesetzt wird. "Aktuell treiben wir die Entwicklung von Feststoffbatterien voran", sagte der Leiter der Batterieproduktion, Markus Fallböhmer. Langfristiges Ziel sei eine vollständig kreislauffähige Batteriezelle.

Via XETRA steigt die BMW-Aktie zeitweise um 1,02 Prozent auf 85,29 Euro.

