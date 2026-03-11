BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
11.03.2026 16:42:00
BMW-Aktie in Grün: Wittmann leitet künftig Produktion
Dort soll der 47-Jährige das Ressort Produktion verantworten, wenn Milan Nedeljkovic mit dem Ende der Hauptversammlung am 13. Mai das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, wie der DAX-Konzern mitteilte. Wittmann ist seit 2015 bei BMW, seit 2024 ist der promovierte Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik für den Bereich Konzernstrategie und -entwicklung verantwortlich. DJG/brb/rio
