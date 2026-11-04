BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Bewertung im Fokus
|
04.11.2026 11:07:47
BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.
Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 10:51 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 58,82 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 365 885 BMW-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 33,2 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
09:26
|BMW senkt Prognose für 2026 – Umsatz- und Gewinnrückgang: Aktie leichter (finanzen.at)
|
09:18
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
08:23
|BMW macht 15 Prozent weniger Gewinn - und es dürfte noch schlimmer werden (Spiegel Online)
|
08:17
|ROUNDUP: BMW-Gewinn sackt in China-Krise ab - Gewinnwarnung belastet Aktie (dpa-AFX)
|
08:16
|Combustion engine not dead in China, says BMW as profits slide (Financial Times)
|
07:34
|BMW-Gewinn sackt in China-Krise weiter deutlich ab (dpa-AFX)
|
07:33
|BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang im 3. Quartal (Dow Jones)
|
03.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu BMW AG
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,40
|3,88%