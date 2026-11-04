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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Bewertung im Fokus 04.11.2026 11:07:47

BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Das BMW-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 10:51 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 58,82 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 365 885 BMW-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 33,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com

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