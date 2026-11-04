BMW-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Profitabilität (Ebit-Marge) in der Autosparte sei höher als prognostiziert ausgefallen, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow habe die Erwartungen hingegen verfehlt.

Aktieninformation im Fokus: Die BMW-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Um 10:51 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 58,82 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 365 885 BMW-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 33,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.