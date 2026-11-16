BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Brandgefahr
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16.11.2026 08:38:00
BMW-Aktie leichter: Konzern beordert Hunderttausende Fahrzeuge in den USA zurück
Laut NHTSA kann bei diesen Fahrzeugen über einen nicht ordnungsgemäß abgedichteten elektrischen Steckverbinder an der Wasserpumpe Feuchtigkeit oder Wasser in die Pumpe eindringen und einen Kurzschluss verursachen, der ein Feuer auslösen könnte. US-Autohersteller haben in den vergangenen Jahren im Rahmen von Rückrufen zunehmend Warnungen zum "Parken im Freien" an Fahrer herausgegeben und sie angewiesen, abseits von Häusern und Gebäuden zu parken, die im Falle eines Brandes beschädigt werden könnten. In vielen Fällen ist die Abhilfemaßnahme nicht sofort verfügbar, sodass die Fahrer in der Zwischenzeit selbst klären müssen, wie sie mit ihren Fahrzeugen verfahren.
Laut NHTSA arbeitet BMW an der Entwicklung einer Abhilfemaßnahme. Das Unternehmen geht davon aus, die Benachrichtigungsschreiben im Dezember an die Fahrzeughalter zu versenden. Die BMW-Aktie notiert vorbörslich im Tradegate-Handel zeitweise 0,35 Prozent tiefer bei 57,44 Euro.
DJG/DJN/cbr/ros
DOW JONES
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