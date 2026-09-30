BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Selbstzünder
|
30.09.2026 09:31:00
BMW-Aktie mit Gewinnen: 3er künftig ohne Diesel
BMW nimmt beim wichtigen 3er den Diesel aus dem Programm. Beim neuen Modell, das in Kürze vorgestellt wird, fällt der Selbstzünder aus dem Programm, wie der Konzern bestätigt. Davor hatte die "Automobilwoche" darüber berichtet.
In der achten Generation des 3ers, den BMW selbst als "Herz der Marke" bezeichnet, wird es neben dem bereits vorgestellten vollelektrischen i3 noch einen Benziner sowie Hybrid- und Plug-in-Hybride mit Benzinmotor geben. Es handle sich um eine bewusste Entscheidung. Angesichts der Marktentwicklung habe man sich entschieden, sich auf den Benziner zu fokussieren, heißt es von den Münchnern. Man konzentriere sich auf die Antriebe mit den weltweit höchsten Nachfragen. Dieselantriebe sind allgemein in vielen wichtigen Märkten eher auf dem Rückzug.
Spritpreis ist nicht schuld
Mit den aktuell hohen Spritpreisen, insbesondere für Diesel, hat die Entscheidung nichts zu tun. Sie sei schon länger gefallen, heißt es von BMW. Die Entwicklung von Autos hat grundsätzlich deutlich längere Zyklen als die aktuelle Phase der hohen Spritpreise.
Eine grundsätzliche Entscheidung gegen den Diesel gebe es zudem nicht, heißt es von BMW. Der X5 beispielsweise komme mit dieser Antriebsvariante. Zu weiteren anstehenden Modellen machte BMW noch keine Aussagen darüber, welche Motoren angeboten werden sollen.
BMW will Angebot straffen
Die Entscheidung beim 3er fällt in eine Phase, in der BMW seine Modellpalette und Strukturen stärker auf die Marktentwicklung ausrichten will. Auf dem Kapitalmarkttag kündigte der Autobauer unter anderem an, die Angebotsvielfalt zu reduzieren, Durchlaufzeiten zu verkürzen, Partnerschaften mit Zulieferern zu vertiefen und das Händlernetz in China "auf die richtige Größe zu bringen".
Am Dienstag hatte die BMW-Aktie im späten Handel zeitweise deutlich nachgegeben. Rund eine Stunde vor Handelsschluss sackte der Kurs um fünf Prozent auf ein Tief seit 2020 ab, erholte sich anschließend aber wieder. Händler sahen zunächst eine Enttäuschung darin, dass BMW für 2028 eine Automarge zwischen 3 und 5 Prozent anpeilt. Der Konsens lag für diesen Zeithorizont am oberen Ende der Spanne.
Am Mittwoch legte sich die Nervosität der Anleger wieder. Im XETRA-Handel stieg die BMW-Aktie zeitweise um 1,10 Prozent auf 55,12 Euro. Damit wurden die Vortagesverl
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