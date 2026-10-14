BMW-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BMW-Aktie konnte um 17:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 54,54 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 6,34 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 505 253 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 38,1 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT



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