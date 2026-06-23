BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|'Outperform'
|
23.06.2026 11:14:39
BMW-Aktie schwächelt: Bernstein reduziert Ziel
Nachdem die Münchener die Jahresziele für den Umsatz, die operative Marge (Ebit) und den Cashflow im Autogeschäft gesenkt hätten, habe er seine Schätzungen für 2026 und die Folgejahre gekürzt, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.
Die BMW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,89 Prozent im Minus bei 60,40 Euro.
/rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:10 / UTC
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