BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Neue Produktionslinie
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16.04.2026 18:00:00
BMW-Aktie schwächer: Werk Steyr will E-Motoren-Output heuer deutlich steigern
Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Presseaussendung mit. Damit will man den Output deutlich erhöhen. Er soll von 8.500 Stück im Jahr 2024 auf über 100.000 heuer steigen. Die vier Montagebänder für Verbrennermotoren bleiben davon unberührt, so Werksleiter Harald Gottsche.
Die erste Fertigungslinie für E-Motoren hatte im Sommer des Vorjahres die Serienproduktion aufgenommen. Etwas über 8.500 E-Motoren für den BMW iX3 verließen 2025 das Werk in Steyr. Nun soll zum einen die Stückzahl der ersten Linie erhöht werden, zudem nimmt die zweite Linie den Betrieb auf. "Zusätzlich zur Kapazitätssteigerung bietet diese neue Produktionslinie mehr Flexibilität für Antriebsvarianten", erklärte Produktionsleiter Helmut Hochsteiner. Neben dem regulären Elektromotor der sechsten Generation werde auch eine Sport-Variante für BMW M produziert.
Die BMW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent auf 81,00 Euro.
ver/ivn
ISIN DE0005190003 WEB http://www.bmwgroup.com/
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