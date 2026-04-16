BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Neue Produktionslinie 16.04.2026 18:00:00

BMW-Aktie schwächer: Werk Steyr will E-Motoren-Output heuer deutlich steigern

BMW-Aktie schwächer: Werk Steyr will E-Motoren-Output heuer deutlich steigern

Das BMW-Werk in Steyr hat am Mittwoch die zweite Produktionslinie für Elektromotoren in Betrieb genommen.

Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Presseaussendung mit. Damit will man den Output deutlich erhöhen. Er soll von 8.500 Stück im Jahr 2024 auf über 100.000 heuer steigen. Die vier Montagebänder für Verbrennermotoren bleiben davon unberührt, so Werksleiter Harald Gottsche.

Die erste Fertigungslinie für E-Motoren hatte im Sommer des Vorjahres die Serienproduktion aufgenommen. Etwas über 8.500 E-Motoren für den BMW iX3 verließen 2025 das Werk in Steyr. Nun soll zum einen die Stückzahl der ersten Linie erhöht werden, zudem nimmt die zweite Linie den Betrieb auf. "Zusätzlich zur Kapazitätssteigerung bietet diese neue Produktionslinie mehr Flexibilität für Antriebsvarianten", erklärte Produktionsleiter Helmut Hochsteiner. Neben dem regulären Elektromotor der sechsten Generation werde auch eine Sport-Variante für BMW M produziert.

Die BMW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,51 Prozent auf 81,00 Euro.

ver/ivn

ISIN DE0005190003 WEB http://www.bmwgroup.com/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BMW-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Deutsche Bank AG: Buy-Note für BMW-Aktie
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an BMW-Aktie

Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com,Harold Cunningham/Getty Images,Radu Bercan / Shutterstock.com,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten