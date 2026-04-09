BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|"Neutral"
|
09.04.2026 11:23:40
BMW-Aktie sinkt: UBS schraubt Zielmarke zurück
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 90 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Unter den Autoherstellern könnten Stellantis, BMW und Porsche positiv überraschen, Mercedes und Volvo dürften schwächer abschneiden. Stellantis und Continental sind Hummels "Top Picks" im Sektor.
Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,21 Prozent leichter bei 81,42 Euro.
/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT
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