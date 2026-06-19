BMW Vz. Aktie
WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037
|Pessimismus steigt
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19.06.2026 12:35:40
BMW-Aktie steigt dennoch: Negativer Moody's-Ausblick nach gesenkter Jahresprognose
Moody's nannte zur Begründung die Senkung des Jahresausblicks für den Gewinn im Automobilgeschäft und den Cashflow. Die Analysten hatten eine steigende Profitabilität in diesem Jahr und darüber hinaus erwartet. Sie verweisen zudem auf die Unsicherheit bezüglich einer Erholung der Marge auf ein Niveau, das der aktuellen Einstufung entsprechen würde.
Der beschleunigte Rückgang des chinesischen Pkw-Marktes, der auf andere Märkte in der asiatisch-pazifischen Region ausstrahlt, und der anhaltende Einfluss des Nahostkonflikts auf Energiekosten und die Verbraucherstimmung wirkten sich weltweit auf die Produkte von BMW aus, so Moody's.
Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,08 Prozent fester bei 60,98 Euro.
DOW JONES
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