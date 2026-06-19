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WKN: 519003 / ISIN: DE0005190037

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Pessimismus steigt 19.06.2026 12:35:40

BMW-Aktie steigt dennoch: Negativer Moody's-Ausblick nach gesenkter Jahresprognose

BMW-Aktie steigt dennoch: Negativer Moody's-Ausblick nach gesenkter Jahresprognose

Moody's wird nach der Gewinnwarnung von BMW pessimistischer für die Bonität des Autobauers.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt. Das Langfrist-Rating selbst wurde mit "A2" bestätigt.

Moody's nannte zur Begründung die Senkung des Jahresausblicks für den Gewinn im Automobilgeschäft und den Cashflow. Die Analysten hatten eine steigende Profitabilität in diesem Jahr und darüber hinaus erwartet. Sie verweisen zudem auf die Unsicherheit bezüglich einer Erholung der Marge auf ein Niveau, das der aktuellen Einstufung entsprechen würde.

Der beschleunigte Rückgang des chinesischen Pkw-Marktes, der auf andere Märkte in der asiatisch-pazifischen Region ausstrahlt, und der anhaltende Einfluss des Nahostkonflikts auf Energiekosten und die Verbraucherstimmung wirkten sich weltweit auf die Produkte von BMW aus, so Moody's.

Die BMW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,08 Prozent fester bei 60,98 Euro.

DOW JONES

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BMW-Aktie in Grün: Münchener halten an Margenziel von 4 bis 6 Prozent fest

Bildquelle: Roberto Lusso / Shutterstock.com

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