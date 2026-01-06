BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Rekordzahlen
|
06.01.2026 10:52:38
BMW-Aktie steigt: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz
Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen großen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der größte Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.
Im XETRA-Handel am Dienstag geht es für die BMW-Aktie zeitweise um 0,21 Prozent rauf auf 93,82 Euro.
/jha/
WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
10:52
|BMW-Aktie steigt: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz (dpa-AFX)
|
05.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
05.01.26
|JP Morgan Chase & Co. verleiht BMW-Aktie Overweight in jüngster Analyse (finanzen.at)