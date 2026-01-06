BMW Aktie

Rekordzahlen 06.01.2026 10:52:38

BMW-Aktie steigt: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz

BMW-Aktie steigt: Drittes Rekordjahr in Folge beim US-Absatz

Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht.

Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Montag in Woodcliff Lake mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen großen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der größte Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.

Im XETRA-Handel am Dienstag geht es für die BMW-Aktie zeitweise um 0,21 Prozent rauf auf 93,82 Euro.

/jha/

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX)

