Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|Schlüsseltechnologie
|
09.11.2026 09:41:00
BMW-Aktie tiefer: Neue Lieferanten für Batterien der sechsten Generation
BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen. Dort sollen die Bauteile für die neuen Batterien der sechsten Generation in Fabriken der beiden südkoreanischen Konzerne Samsung und LG hergestellt werden, wie die Münchner mitteilen. Die Lieferung sollen Ende des Jahrzehnts beginnen. BMW will dadurch Transportwege verkürzen und die Versorgungssicherheit stärken. Aktuell kommen Batteriezellen für die Autoindustrie sehr oft aus China.
BMW setzt auf diversifizierte Lieferketten
"Mit unseren Batteriezellpartnerschaften stärken wir bewusst die Wertschöpfung in Europa und den USA", sagt Einkaufsvorstand Nicolai Martin. Die Diversifizierung der Beschaffung sei "fester Bestandteil der Einkaufsstrategie" bei BMW. In Europa kommt Samsung als Lieferant zu den beiden chinesischen Unternehmen CATL und EVE Energy hinzu, die aber auch in Europa produzieren.
Auf XETRA verliert die BMW-Aktie zeitweise 0,61 Prozent auf 58,98 Euro.
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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