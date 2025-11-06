BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Bewertung im Fokus
|
06.11.2025 12:52:53
BMW-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse
Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:35 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 84,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 12,19 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 257 063 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 13,1 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
