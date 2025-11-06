BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Bewertung im Fokus 06.11.2025 12:52:53

BMW-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

BMW-Papier wurde von UBS AG-Analyst Patrick Hummel einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:35 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 84,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 12,19 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 257 063 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 13,1 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!










