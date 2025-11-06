BMW-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner erarbeiteten sich Anlegervertrauen zurück, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag in seinem Resümee zum Quartalsbericht.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:35 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 84,68 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 12,19 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 257 063 BMW-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 13,1 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BMW am 12.03.2026 vorlegen.

