BMW-Aktie unbeeindruckt: BMW investiert Milliardensumme in E-Autoproduktion in den USA

BMW will künftig auch in den USA Elektroautos produzieren und steckt dafür eine Milliardensumme in die Umrüstung des Werks in Spartanburg.

"Bis 2030 werden wir hier mindestens sechs vollelektrische BMW -X-Modelle produzieren", kündigte BMW-CEO Oliver Zipse in dem Werk im US-Bundesstaat South Carolina an. 1 Milliarde Dollar solle in die Vorbereitung der Fertigung von E-Fahrzeugen gesteckt werden. Die restlichen 700 Millionen Dollar würden in den Bau eines Montagezentrums für Hochvoltbatterien in der Nähe des weltweit größten Werks investiert.

Die Batteriezellen beziehe der Münchener Hersteller in den USA künftig von der Envision AESC. Das japanische Unternehmen plane eine neue Zellfabrik in dem US-Bundesstaat. Dort sollen runde Lithium-Ionen-Zellen vom Band laufen, die speziell für die neue Generation der E-Autos von BMW entwickelt worden seien. Die jährliche Produktionskapazität der Zellfabrik betrage bis zu 30 Gigawattstunden (GWh). Envision AESC beliefert auch andere Premiumautohersteller, unter anderem Mercedes-Benz.

Um den Bedarf an Batteriezellen zu decken, plant BMW wie bekannt den Bezug von Zellen aus vier Zellwerken in Europa und in China. Die Werke werden von Partnern errichtet und sollen eine Kapazität von bis zu 20 GWh haben.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel letztlich 0,05 Prozent höher bei 77,66 Euro.

DJG/kla/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)