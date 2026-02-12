Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
12.02.2026 10:00:00
BMW ALPINA: eigenständige Automobile mit neuem Markenemblem.
+++ Neues Markenemblem verbindet die Historie mit der Zukunft +++ Präzises und raffiniertes Design spiegelt die wichtigsten Markenattribute +++ Die Marke verkörpert die außergewöhnliche Balance zwischen höchstem Fahrkomfort und hoher Leistung +++ Eigenständige Automobile, produziert in ausgewählten Werken der BMW Group +++ Ikonische Traditionsfarben, unverwechselbare Akzente und personalisierte Details prägen den einzigartigen Charakter der Marke +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.