Investment-Tipp 09.01.2026 09:45:29

BMW-Analyse: Barclays Capital gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung

Die detaillierte Analyse des BMW-Papiers wurde von Barclays Capital-Analyst Henning Cosman durchgeführt.

Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:29 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 93,46 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 11,73 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155 450 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 12.03.2026 dürfte BMW die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

