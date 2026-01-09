BMW-Analyse: Barclays Capital gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat BMW von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft, während das Kursziel auf 82,50 Euro belassen wurde. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari.

Um 09:29 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 93,46 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 11,73 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155 450 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 12.03.2026 dürfte BMW die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

