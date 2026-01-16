BMW-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Erholung deutscher Autowerte könnte sich nur als Zwischenspiel erweisen, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausblicke der Unternehmen auf 2026 dürften die anhaltenden Probleme in China reflektieren sowie die Belastungen durch das geopolitische Umfeld, etwa in Form der US-Zollpolitik.

Die Aktie verlor um 13:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 88,54 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 16,33 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 372 038 BMW-Aktien. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 4,9 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert.

