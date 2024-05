BMW-Analyse: Neutral-Bewertung für BMW-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autobauer sei schwach in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Patrick Hummel in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Die Münchener rechneten aber nun in den kommenden Quartalen mit einem gleichmäßigeren Trend.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 101,15 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 972 430 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 0,4 Prozent aufwärts. BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 06:17 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.