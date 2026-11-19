Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Großhandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von BMW befand sich um 11:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 54,84 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9,41 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176 858 Stück gehandelt. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 37,7 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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