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Analyse im Fokus 01.10.2026 12:43:48

BMW-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

BMW-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi das BMW-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Overweight" belassen. In den kommenden Jahren komme es auf die Agilität und Durchsetzungsfähigkeit des Autobauers an, um die Finanzziele zu erreichen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag mit Blick auf die zweitägige Kapitalmarktveranstaltung in München. BMW gehe aber die richtigen strategischen Themen für eine insgesamt bessere Geschäftsentwicklung an und verdiene Beifall für die 2028-er Ziele. Andere Hersteller dürften dem Beispiel der Münchner folgen und sich im schwierigen Branchenumfeld ebenfalls eher kurzfristigere Zeiel setzen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die BMW-Aktie wies um 12:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 55,18 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 48,60 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 414 841 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 37,3 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 02:00 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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