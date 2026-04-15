BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie auf dem Prüfstand
|
15.04.2026 12:52:47
BMW-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin.
Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 81,84 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 228 567 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 12,1 Prozent ein.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
16.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
16.04.26
|Zuversicht in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Deutsche Bank AG: Buy-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
15.04.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an BMW-Aktie (finanzen.at)
|
15.04.26
|BMW-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.at)
|
15.04.26
|Bernstein Research: Outperform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
|
14.04.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)