BMW-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 81,84 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 228 567 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 12,1 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT



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