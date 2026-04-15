BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Aktie auf dem Prüfstand 15.04.2026 12:52:47

BMW-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

BMW-Analyse: Underweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Das BMW-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Henning Cosman genauer unter die Lupe genommen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BMW vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82,50 Euro belassen. Das Ergebnis vor Steuern des Autokonzerns dürfte um mehr als 15 Prozent gesunken sein, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in China im ersten Quartal sowie Rohstoff-, Wechselkurs- und Zollfaktoren deuteten aber auf eine sequenzielle Verbesserung im Laufe des Jahres 2026 hin.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 81,84 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 228 567 BMW-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 büßte die Aktie um 12,1 Prozent ein.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: KENCKOphotography / Shutterstock.com,iStockphoto

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