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30.09.2026 14:59:47

BMW bekräftigt Margenziel - Umfeld bleibt schwierig

DOW JONES--BMW will die Profitabilität in den kommenden Jahren verbessern, rechnet aber angesichts eines auch in den kommenden Jahren schwierigen Branchenumfeldes mit keinem Margensprung. In einem ersten Zwischenschritt soll die EBIT-Marge im Segment Automobile im Jahr 2028 bei 3 bis 5 Prozent liegen, wie der Münchener DAX-Konzern anlässlich des Kapitalmarkttages mitteilte. Erst zu Beginn des kommenden Jahrzehnts peilt BMW wieder den langfristigen Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent an. Vergangenes Jahr lag die Rendite bei 5,3 Prozent.

"Um uns unter verschärften Rahmenbedingungen neu aufzustellen, haben wir erste Maßnahmen definiert und werden diese mit hoher Dynamik umsetzen", wird CEO Milan Nedeljkovic in der Mitteilung zitiert.

BMW will das Modellangebot zukünftig noch strikter an regional unterschiedlichen Kundenpräferenzen ausrichten. So soll beispielsweise die Variantenvielfalt überprüft und reduziert werden. Modelle wie unter anderem der BMW 2er Active Tourer sollen keinen Nachfolger erhalten. In den USA prüfe BMW im erfolgreichen Segment der Sports Activity Vehicles (SAV) dagegen die Einführung eines weiteren Angebots oberhalb des aktuellen Top-End-Modells BMW X7. In China soll der Anteil der lokal gefertigten und speziell auf die chinesischen Kundenwünsche hin entwickelten Fahrzeuge bis 2030 auf mindestens 95 Prozent steigen.

Im Personalbereich wollen die Münchner, wie bereits bekannt, die Strukturen vereinfachen und speziell Managementstrukturen verschlanken. "Bis Mitte nächsten Jahres wird die BMW Group die Anzahl ihrer Bereiche und zugeordneten Management-Funktionen um 20 Prozent reduzieren", heißt es in der Mitteilung konkret. Dies soll sich im vergleichbaren Umfang auf die darunter liegenden Ebenen auswirken.

Das Management hat im Sommer mit dem Betriebsrat Anpassungen an der Personalstruktur vereinbart. Bis Ende 2027 sollen demnach in Deutschland tausende Arbeitsplätze wegfallen. Das freiwillige Abfindungsprogramm beginnt früheren Angaben zufolge diesen Oktober und läuft bis Ende 2027. BMW hat in Deutschland etwas mehr als 80.000 Mitarbeiter.

Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)

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