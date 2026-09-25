Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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25.09.2026 12:47:51
BMW BERLIN-MARATHON 2026 mit dem neuen vollelektrischen BMW i3 an der Spitze.
+++ Zum 15. Mal ist BMW Titelpartner beim bedeutendsten Marathon Deutschlands +++ Mehr als 84.000 Aktive aus 162 Nationen am Start +++ Neuer vollelektrischer BMW i3 als Führungsfahrzeug im Einsatz +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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