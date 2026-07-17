BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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17.07.2026 10:00:00
BMW bringt den Fahrzeugkonfigurator als dialogbasiertes Plugin in ChatGPT von OpenAI.
Das BMW Plugin in ChatGPT ermöglicht erstmals die Konfiguration aktueller BMW Modelle im Dialog mit Künstlicher Intelligenz. Individuelle Fahrzeugkonfiguration per Texteingabe oder Sprache auf Smartphone und Desktop. BMW erweitert damit die digitalen Zugangswege zur Marke.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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