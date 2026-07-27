BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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28.07.2026 00:01:00

BMW bringt moderne Mobilität in den Sony-Pictures-Film „Spider-Man™: Brand New Day“.

BMW setzt im neuen Sony-Pictures-Film „Spider-Man™: Brand New Day“ moderne Mobilität in Szene. Dieses Engagement verbindet die Marke BMW mit einer der weltweit erfolgreichsten Filmreihen. In bewegenden Rollen: der BMW iX3 als erstes Modell der Neuen Klasse und die BMW 5er Limousine mit ihren fortschrittlichen Technologien. Anlässlich der Film-Premiere am 27. Juli 2026 feiert auch der BMW iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day mit einem dynamischen digitalen ...Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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