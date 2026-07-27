Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
28.07.2026 00:01:00
BMW bringt moderne Mobilität in den Sony-Pictures-Film „Spider-Man™: Brand New Day“.
BMW setzt im neuen Sony-Pictures-Film „Spider-Man™: Brand New Day“ moderne Mobilität in Szene. Dieses Engagement verbindet die Marke BMW mit einer der weltweit erfolgreichsten Filmreihen. In bewegenden Rollen: der BMW iX3 als erstes Modell der Neuen Klasse und die BMW 5er Limousine mit ihren fortschrittlichen Technologien. Anlässlich der Film-Premiere am 27. Juli 2026 feiert auch der BMW iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day mit einem dynamischen digitalen ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- US-Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen wiesen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.