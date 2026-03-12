BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.03.2026 05:49:39

BMW-Chef Zipse legt zum letzten Mal Zahlen vor

MÜNCHEN (dpa-AFX) - BMW legt am Donnerstagmorgen seine Jahreszahlen für das abgelaufene Jahr vor. Es sind die letzten in der Ära Oliver Zipse, der Mitte Mai an seinen Nachfolger Milan Nedeljkovic übergibt. Angesichts der Krise, in der sich die deutsche Autoindustrie befindet, dürfte er ein vergleichsweise gut aufgestelltes Haus übergeben.

Leicht sind die Zeiten für BMW aber nicht. Aktuell kämpfen die Münchner, wie die anderen deutschen Fahrzeughersteller auch, mit erhöhten US-Einfuhrzöllen auf Autos sowie auf Stahl und Aluminium. Das schwächelnde Geschäft im einstigen Wachstumsmarkt China hinterlässt zusätzlich Spuren in der Bilanz. Seinetwegen senkten die Bayern im Oktober sogar ihre Jahresprognosen.

Dennoch deuten die bereits bekannten Zahlen aus den ersten drei Quartalen und der Absatz des vergangenen Jahres darauf hin, dass BMW glimpflicher davonkommen dürfte, als die beiden anderen großen Herstellerkonzerne Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), die bereits Zahlen vorgelegt und 2025 jeweils fast die Hälfte ihres Gewinnes eingebüßt haben.

Unter anderem lieferte die BMW Group vergangenes Jahr mit 2,46 Millionen Autos ein halbes Prozent mehr an seine Kunden aus als im Vorjahr. Und einen Teil der US-Zölle können die Münchner dank ihres dortigen Werks in Spartanburg vermeiden, aus dem 2025 mehr als die Hälfte der in den USA verkauften Fahrzeuge der Marke stammten. Was das unter dem Strich gebracht hat, verrät der Konzern am Donnerstag./ruc/DP/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
02.03.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
12.02.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 80,92 1,15% BMW AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen