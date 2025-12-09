BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
09.12.2025 10:56:14
BMW chief to leave after 35 years at carmaker
Oliver Zipse will be replaced by production head Milan Nedeljković in MayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
15:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BMW auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro (dpa-AFX)
|
10:56
|BMW chief to leave after 35 years at carmaker (Financial Times)
|
10:50
|ROUNDUP: Produktionschef Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze (dpa-AFX)
|
10:33
|BMW: Milan Nedeljković folgt als Chef auf Oliver Zipse (Spiegel Online)
|
10:30
|Nedeljkovic folgt auf Zipse an BMW-Spitze (dpa-AFX)
|
10:03
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:45
|BMW-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
|12:55
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
