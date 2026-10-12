Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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12.10.2026 10:00:00
BMW Concept 7 Protection: Diskreter Schutz in seiner souveränsten Form.
Concept Vehicle auf Basis der BMW 7er Limousine für alltägliche, situative und schwer vorhersehbare Risiken +++ Diskrete Integration des Schutzkonzepts bei gleichbleibendem Komfort, Erscheinungsbild und Fahrverhalten des Serienfahrzeugs +++ Integrierter BMW Entwicklungs-, Produktions- und Serviceansatz für das vollständige Sonderschutzfahrzeug +++ Klare Positionierung unterhalb der höheren Schutzklassen des BMW X5 Protection VR6 und des BMW 7er ProtectionWeiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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