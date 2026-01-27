BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
27.01.2026 10:15:33
BMW Deutschland übergibt BMW iX3 an erste Kunden - Startschuss für eine neue Ära der Elektromobilität
+++Feierliche Übergabe in der BMW Welt +++ Nachfrage bereits vor offizieller Markteinführung außergewöhnlich hoch +++ Zweite Schicht als Antwort auf die hohe Nachfrage +++ Start in eine neue Ära ist besonderer Moment für BMW GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
|
27.01.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Fokus: Ende des Grönland-Streits beflügelt (dpa-AFX)
|
22.01.26
|BMW: Produktion der »Neuen Klasse« wird wegen hoher Nachfrage beschleunigt (Spiegel Online)
|
22.01.26