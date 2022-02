BMW erzielt Doppelsieg bei der Wahl der „Best Cars 2022"

Leser der Fachzeitschrift „auto, motor und sport“ küren das neue BMW 2er Coupé und die BMW 5er Reihe zu ihren Favoriten im Kompaktsegment und der oberen Mittelklasse. Mit der traditionsreichen Auszeichnung setzt sich die Erfolgsserie der bayerischen Premium-Marke auch im neuen Jahr fort. BMW i4 wird in Norwegen zum „Car of the Year“ 2022 gewählt.