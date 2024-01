BMW feiert Esther Mahlangu. Das Lebenswerk der Künstlerin wird in Kapstadt gezeigt und ihr BMW Art Car als zentrales Ausstellungsstück präsentiert.

Die Iziko Museums of South Africa und BMW präsentieren “Then I Knew I Was Good at Painting”: Esther Mahlangu. A Retrospective. Die von Nontobeko Ntombela kuratierte Ausstellung beleuchtet die über 50-jährige Karriere von Esther Mahlangu und ihren Aufstieg als zeitgenössische Künstlerin, der ihr weltweite Anerkennung verschaffte. Die Retrospektive wird vom 18. Februar bis zum 11. August 2024 im Iziko Museum of South Africa zu sehen sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel