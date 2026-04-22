BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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22.04.2026 08:47:00
BMW forscht an optimierter Batteriezellfertigung durch KI
BMW arbeitet zusammen mit der Universität Zagreb daran, wie mittels Künstlicher Intelligenz die Batteriezellenproduktion optimiert werden kann.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu BMW AG
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