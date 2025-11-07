BMW gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BMW hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,28 Prozent auf 32,31 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 32,41 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at