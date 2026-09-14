Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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14.09.2026 12:43:21
BMW Golf Cup Deutschlandfinale verbindet Golf-Leidenschaft mit gesellschaftlichem Engagement.
+++ 63 Amateurgolferinnen und -golfer erleben in München den Höhepunkt des traditionsreichen BMW Golf Cup in Deutschland +++ EAGLES FOR EDUCATION: BMW Group unterstützt JOBLINGE basecamps +++ Golf-Legende Colin Montgomerie (SCO) besucht Deutschlandfinale +++ Team Deutschland für das Weltfinale in Südafrika steht fest +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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