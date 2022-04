BMW Group beschleunigt Wachstumstempo bei vollelektrischen Fahrzeugen und hat BEV Absatz in Q1 mehr als verdoppelt

BMW Group setzt in Q1 insgesamt 596.907 Einheiten ab +++ US-Markt mit +3,7% und 80.590 BMW und MINI Auslieferungen +++ BEV-Absatz in Q1 steigt um 149 Prozent +++ Pieter Nota: „Unser Fokus liegt auf dem Hochlauf der Elek­tro­­­-mobilität. Wir sind voll auf Kurs, um 2022 unsere ambitionierten Wachs­­­tumsziele für vollelektrische Fahrzeuge zu erfüllen“ +++ Konzern stellt Weichen für künftiges Vertriebsmodell in Europa +++