BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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25.08.2026 10:00:00
BMW Group erforscht Materialkreisläufe: Forschungsprojekt FSCM liefert seriennahe Innovationen für Kunststoffe, Metalle und Design.
+++ Forschungsprojekt Future Sustainable Car Materials beendet +++ Von der Materialforschung zur Serie: Innovationen für Kunststoffe, Metalle, Digitalisierung und Design for Circularity +++ Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch seriennahe Materiallösungen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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