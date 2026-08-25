Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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25.08.2026 10:00:00
BMW Group erforscht Materialkreisläufe: Forschungsprojekt FSCM liefert seriennahe Innovationen für Kunststoffe, Metalle und Design.
+++ Forschungsprojekt Future Sustainable Car Materials beendet +++ Von der Materialforschung zur Serie: Innovationen für Kunststoffe, Metalle, Digitalisierung und Design for Circularity +++ Stärkung der Kreislaufwirtschaft durch seriennahe Materiallösungen +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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