BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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24.09.2026 12:00:00
BMW Group erhält renommierte Technologieauszeichnung für Gen6-Hochvoltbatterie in China
Gen6-Hochvoltbatterie beim World New Energy Vehicle Congress (WNEVC) 2026 in China als „Global New Energy Vehicle Innovative Technology“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den ganzheitlichen Innovationsansatz der BMW Group mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Die Gen6-Hochvoltbatterie bildet eine Schlüsseltechnologie der Neuen Klasse.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Nachrichten zu BMW AG
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24.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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24.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
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24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
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24.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
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24.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
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