Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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24.09.2026 12:00:00
BMW Group erhält renommierte Technologieauszeichnung für Gen6-Hochvoltbatterie in China
Gen6-Hochvoltbatterie beim World New Energy Vehicle Congress (WNEVC) 2026 in China als „Global New Energy Vehicle Innovative Technology“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den ganzheitlichen Innovationsansatz der BMW Group mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Die Gen6-Hochvoltbatterie bildet eine Schlüsseltechnologie der Neuen Klasse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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