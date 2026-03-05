BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

05.03.2026 15:00:00

BMW Group erneut wertmäßig größter Automobil-Exporteur in den USA

+++ Exportwert 2025 bei 9 Milliarden US-Dollar +++ Fast 200.000 BMWs wurden in rund 120 Länder exportiert. +++ Über 100 Milliarden US-Dollar Exportwert seit 2014 +++ Produktionsvorstand Nedeljković: „Freier Handel und offene Märkte ermöglichen Wachstum und Wohlstand“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
