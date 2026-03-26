BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
26.03.2026 08:00:00
BMW Group errichtet neues Competence Center Circularity am Standort Wackersdorf
+++ BMW Group Recycling- und Demontagezentrum (RDZ) wird zu einem Kompetenzzentrum für Zirkularität weiterentwickelt +++ Stärkung von Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Technologieentwicklung +++ Starkes Zukunftszeichen für den Standort Wackersdorf +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.