Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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07.09.2026 18:00:00
BMW Group erweitert Erhebung von Bilddaten aus BMW Kundenfahrzeugen in Europa für kontinuierliche Produktverbesserung und mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
+++ Nutzung ereignisbasierter Bild- und Fahrzeugsensordaten für stetige Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen und teilautomatisierten Fahrfunktionen +++ Datenerhebung aus Flotte des neuen BMW iX3 und Folgemodellen bei vorliegender Kundenzustimmung und unter Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorgaben in allen EU-Mitgliedsländern +++ Privacy-by-Design Maßnahmen umgesetzt +++ Keine Identifikation individueller Verkehrsteilnehmer +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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