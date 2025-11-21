Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
21.11.2025 10:00:00
BMW Group erzielt effizientere Fahrzeugnutzung durch Einblicke in Fahrten, Gamification und CO2-bewusstes Laden.
Drei BMW Group Pilotprojekte zeigen, wie effiziente Fahrzeugnutzung gefördert werden kann+++ Visuelle Belohnungen für energieeffizientes Fahren sowie Informationen zu Fahrten und Echtzeit-CO2-Emissionen des Strommixes erweisen sich als effektiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Shmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.